Amazon Logistics Das macht Amazons Paketdienst so mächtig

Erst im Frühjahr hatte Amazons Finanzchef Brian Olsavsky angekündigt, er wolle Amazon-Produkte auf der ganzen Welt innerhalb von 24 Stunden zustellen. 1,5 Milliarden Dollar will der Konzern investieren. Und in Deutschland soll es oft noch schneller gehen: Am besten, das Paket ist schon am gleichen Abend da, spätestens aber am nächsten Morgen.