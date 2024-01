Bahnstreik Gebt Weselsky die 35-Stunden-Woche – und reformiert endlich das Gesetz

Die Realität ist jedoch eine andere: Auch wenn Weselskys GDL viel kleiner ist als die der EVG, sieht sie sich keinesfalls als die schwächere Gewerkschaft. Die Folge: Das Gesetz wird in vielen Betrieben nicht angewendet, weil die Mehrheitsverhältnisse unklar sind. Ja, es verschärft gar zusätzlich den Konflikt zwischen den Parteien, weil die Lokführer sich vor der Bedeutungslosigkeit fürchten und ihren Existenzkampf auf dem Rücken der Reisenden austragen.



Um die Tarifspirale nicht weiter zu strapazieren, sollten Bahn und Politik deshalb jetzt so handeln wie damals vor neun Jahren – nur besser. Zunächst sollte die Bahn auf Weselskys Kernforderung eingehen und die Möglichkeit einer 35-Stunden-Woche in Erwägung ziehen. Eine solche Arbeitszeitverkürzung auf mehrere Jahre gestreckt, würde die finanzielle Not der Bahn sicher nicht vollkommen überstrapazieren.