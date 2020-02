Bird mit neuem Verleihmodell: „E-Scooter sind hierzulande noch im Babystadium“

Stellen Sie nun auch in den anderen Städten die Scooter wieder auf?

Noch nicht, erst einmal nur in Duisburg. Die anderen Städte folgen demnächst. Allerdings birgt der Start in Duisburg eine weitere Neuerung: Nicht wir werden die Scooter-Flotte betreiben, sondern ein lokaler Partner. Wir führen in Deutschland nämlich Bird Platform ein. Ein Produkt, das es Unternehmen ermöglicht, E-Scooter zu verleihen und so ein eigenes Geschäft aufzubauen.



Wer wird das in Duisburg sein?

Die Seven Group GmbH. Ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das bereits Bird-Flotten in Zürich, Basel und Winterthur betreibt. Und bald auch in weiteren deutschen Städten starten will. Darüber hinaus führen wir noch Gespräche mit anderen Unternehmen, die womöglich zu Partnern werden.