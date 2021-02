Dass die Strategie, verstärkt auf das Online-Business zu setzen, speziell bei den jüngeren Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber auch insgesamt, aufgeht, zeigen unsere Daten schon länger. Eine weitere für Douglas positive Entwicklung: Das Interesse am Online-Einkauf steigt seit Sommer 2020 auch bei den 31- bis 50-Jährigen.



Ein Blick in unsere BrandIndex-Daten zeigt aber auch, dass die Coronapandemie gegenwärtig nicht als Booster das Online-Geschäft von Douglas taugt. In den letzten drei Monaten haben bei Douglas ähnlich viele bzw. eher weniger Menschen online eingekauft als vor der Pandemie. Dies wird vielfältige Ursachen haben, etwa, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Zeiten von reduzierten sozialen Kontakten seltener Beautyprodukte und Parfums kaufen, bzw. weniger verbrauchen.