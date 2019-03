Unser BrandIndex zeigt: Bei Automarken hängt der Grad der Werbewahrnehmung linear mit dem Kaufinteresse der Verbraucher zusammen. Heißt: Je mehr Werbung bei den Menschen von einer Automarke ankommt, desto eher ziehen diese in Erwägung, die entsprechenden Autos zu kaufen. In wenigen Branchen ist dieser Zusammenhang so deutlich zu sehen wie bei Autos. Und er gilt nicht nur in Deutschland , sondern unter anderem auch in China , Frankreich und Russland . Für Volkswagen dürften sich die investierten Millionen also am Ende so oder so auszahlen.

Und vielleicht kann der Fußballbezug ja doch nützen: Deutlich mehr Fußballinteressierte als Durchschnittsdeutsche halten nämlich einen Autokauf in den nächsten zwölf Monaten für wahrscheinlich.