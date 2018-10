Bremen und Weeze Ryanair baut Kapazitäten in Deutschland ab

Vor dem Luftfahrtgipfel am Freitag in Hamburg erneuerten beide Gewerkschaften ihre Kritik an Ryanair. Sie sehen die Politik in der Pflicht. "Wir befinden uns im Jahr 2018 und nicht am Anfang der Industrialisierung - Ryanair muss endlich akzeptieren, dass es auch Arbeitnehmerrechte gibt", erklärte ein VC-Sprecher. "Ryanair hält sich auf mehreren Ebenen nicht an die in Deutschland geltenden Spielregeln, so dass hier die Politik gefragt ist", sagte auch Verdi-Bundesvorstand Christine Behle.