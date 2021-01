Christian Angermayer: Investor will Konzertveranstalter DEAG von der Börse nehmen

Der vor allem bei Fintechs und anderen Start-up-Firmen aktive Investor Christian Angermayer will den von der Coronakrise gebeutelten Berliner Konzertveranstalter und Ticketverkäufer DEAG von der Börse nehmen. Über eine maltesische Holding kündigte Angermayer, der 18 Prozent an der Berliner DEAG Entertainment hält, am Montag ein Übernahmeangebot für die restlichen Anteile an.