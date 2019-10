Condor Drei Wege aus der Insolvenz

Doch mittlerweile hat sich Lufthansa zurückgezogen. Zum einen müsste der Kranich-Konzern mit hohen Kartellauflagen rechnen. Dazu würde eine Integration der Condor Europas größte Fluglinie an ihre Grenzen bringen. Noch laboriert das Unternehmen an der Übernahme der Air-Berlin-Teile in Eurowings. Die Herausforderungen sind so hoch, dass die Billiglinie bereits die geplante Eingliederung der belgischen Tochter Brussels aufgegeben und die eigene Billig-Langstrecke der Konzernmutter überlassen hat. „Da wäre der Einbau von Condor genau ein Problem zu viel“, meint ein Lufthansa-Kenner. Abgewunken haben dazu Fluglinien wie Ryanair. Und auch Easyjet-Chef Lundgren erklärt: „Wir haben kein Interesse.“



Als heißer Kandidat für einen Kauf gilt darum Indigo-Partners aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Dessen Chef William Augustus „Bill“ Franke kennt die Branche dank seiner Investments in Billigflieger wie Frontier (USA), Volaris (Mexiko), Jetsmart (Chile) und Wizzair. Sein Fonds hat viel Geld und darum einen exzellenten Ruf bei Banken und den Herstellern Airbus und Boeing. Dank seiner Großaufträge wie dem Kauf von 430 Airbus A320 Mittelstrecken-Maschinen vor zwei Jahren bekommen seine Flugbeteiligungen die Jets zu weniger als dem halben Listenpreis. Das wäre besonders für Condor gut, die ihre betagten Langstreckenmaschinen vom Typ Boeing 757 und 767 ersetzen sollte. Doch für einen Einstieg von Indigo müsste sich Condor anders organisieren. Denn als US-Unternehmen darf der Fonds aufgrund antiquierter Regeln keine Mehrheit an einer europäischen Airline halten, ohne nahezu alle Flugrechte zu verlieren.