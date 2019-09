Transformations-Experte Faecks Das hätte Thomas Cook besser machen müssen

Was hätte Thomas Cook also besser machen müssen?

Erstens: Frühzeitiger und konsequenter in technische Infrastruktur investieren, die eine durchgängige Reiseerfahrung erlaubt. Zweitens: Frühzeitiger investieren in eigene Hotels und Schiffe, die es ermöglichen, eine Thomas-Cook-Experience fortzusetzen, die einen Wiedererkennungswert haben. Auch wenn ich sie – in ökologischer Hinsicht – kritisch sehe: Ein Kreuzfahrtschiff-Investment ist in dieser Branche noch sehr wertvoll. Und hierbei ist auch die Frage nach Anspruch an die Qualität entscheidend: Will ich durch eigene markeneinheitliche Hotels und Schiffe diese Thomas-Cook-Durchgängigkeit – oder will ich nur den Rahm abschöpfen, lasse aber die Hotels ansonsten vollkommen unberührt? Das ist ein großer Unterschied, den die Kunden auch spüren.