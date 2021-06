Containermangel Bahn eröffnet neuartigen Containerbahnhof bei Hannover

Aktuell erschwert ein weltweiter Mangel an Containern den globalen Handel. In der Coronapandemie haben die Menschen in Amerika und Europa unerwartet viel gekauft und konsumiert. Durch Ausganssperren und Arbeit aus dem Homeoffice wuchs auch das Bedürfnis, dieses Zuhause zu verschönern – oder wenigstens sich selbst. Doch die neuen Haushaltsgeräte, Haarschneidemaschinen, Hantelbänke und Hula-Hoop-Reifen werden häufig in China gefertigt – und kommen von dort per Schiff in die heimischen Häfen. Mittlerweile ist die Nachfrage so groß, dass die Hersteller von Containern nicht mehr nachkommen.



Mehr zum Thema: Es gibt zu viele Waren für zu wenige Schiffe. Die Folge: Die Frachtraten sind explodiert. Das treibt selbst die Inflation in die Höhe. Unternehmer und Verbände machen ihrem Ärger Luft.