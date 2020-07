Corona-Pandemie: Großbritanniens Quarantäne-Erlass bringt Airlines in Rage

Die britische Regierung hatte nach einer Welle von Coronavirus-Fällen in Spanien am Samstag eine zweiwöchige Quarantäne für alle Reisenden angeordnet, die aus dem Urlaubsland nach Großbritannien zurückkehren. Für den wieder anlaufenden Tourismus in Spanien ist das ein herber Rückschlag. Die Briten stellten im vergangenen Jahr die größte nationale Gruppe aller ausländischen Urlauber.