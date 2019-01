Drittes Bahn-Krisentreffen Herr Scheuer, wie viel Geld gibt es für das System Schiene?

Was haben die ersten beiden Treffen gebracht? Beim Auftakt am 15. Januar wurden lediglich grob die relevanten Themen abgeklopft. Scheuer nannte anschließend ein besseres Baustellen-Management als ein Element eines Maßnahmenpakets. Die Politik sei außerdem daran, der Bahn eine „finanzielle Basis“ zu garantieren.



Zwei Tage später frühstückte die Runde wieder miteinander. Wunschgemäß wurde die Bahnspitze mit ihren Vorschlägen konkreter. Öffentlich verkaufte sie das als Fünf-Punkte-Plan für das Jahr 2019. Tatsächlich waren diese Vorhaben schon bekannt, wurden dann aber noch einmal hübsch zusammengefasst und aufgeschrieben.



Im Kern geht es darum, mit mehr Personal und Investitionen in Züge und Netz den Verkehr stabiler zu machen. Es sollen vor allem mehr Lokführer, Fahrdienstleiter und Instandhalter eingestellt werden, kündigte die Bahn an.