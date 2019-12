Entschädigung für Pauschalreisende Bundesregierung springt bei Thomas Cook in die Bresche

Mit diesem Schritt will die Bundesregierung möglicherweise auch Klagen entgehen. Wie die ARD berichtet, ergab zuletzt ein Rechtsgutachten, das Versicherer Zurich in Auftrag gegeben hatte, dass eine Staatshaftung Deutschlands wegen der unzureichend umgesetzten EU-Richtlinie möglich sei. In der Pauschalreiserichtlinie der Europäischen Union ist vorgeschrieben, dass die Absicherung „wirksam“ sein müsse – dies schließt nach Meinung vieler Experten zwar eine Höchstlinie nicht aus, lasse aber keinen pauschalen Höchstbetrag, wie Deutschland ihn mit 110 Millionen Euro hat, zu. Davon sei weder in den Gesetzesmaterialien noch in der Pauschalreiserichtlinie die Rede, bemängelte etwa der Reiserechtsexperte Ernst Führich, ehemaliger Professor der Rechtswissenschaften unter anderem für Reiserecht an der Hochschule Kempten, bereits im Oktober gegenüber der WirtschaftsWoche. Für die Absicherung eines ganzen Tourismus-Konzerns sei diese Konstruktion „schlicht ungeeignet“.