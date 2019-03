EU-Richtlinie in Planung Restaurants sollen Wasser künftig verschenken

Ein Blick über die Grenze lehrt allerdings, dass das Modell nicht zwangsläufig die Gastronomie schädigt. In Frankreich sind Gastronomen bereits verpflichtet, Gästen kostenfrei Leitungswasser zu geben. Auch in Restaurants in Österreich ist das keine Seltenheit. Wer Leitungswasser bestellt, kassiert hier auch keine scheelen Blicke. Dennoch schlägt das Thema auch in Österreich nicht überall auf Gegenliebe. „Wir wollen nicht, dass Brüssel darüber entscheidet, was wir mit unserem Wasser machen“, zitiert die Tiroler Tageszeitung eine Antwort des dortigen Umweltministeriums.