Fahrdienstleister mit Rekordminus Uber schockt die Börse

Khosrowshahi übt sich in Optimismus und schrieb seinen Mitarbeitern, Ubers Börsenstory werde am Ende so sein wie die von Facebook und Amazon. Zu den Quartalszahlen sagte er, der Wettbewerb beginne, rationaler zu werden. Zudem sei das laufende Jahr der Höhepunkt bei den Investitionen und die Verluste würden in den Jahren 2020 und 2021 abnehmen.



Tatsächlich, ein paar Lichtblicke gibt es, etwa beim Geschäft mit der Essenszustellung. Die Erlöse bei Uber Eats sprangen im Jahresvergleich um 72 Prozent auf 595 Millionen Dollar hoch. Das half, den Konzernumsatz um 14 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Dollar zu steigern.



Auch in Nordamerika, dem mit Abstand größten Markt für Uber, läuft es gut: Der Umsatz in den USA und Kanada wuchs um 19 Prozent auf rund 1,78 Milliarden Dollar. In der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika gab es ein Plus von 22 Prozent auf 502 Millionen Dollar. Im Quartalsbericht verweist Uber auf Fortschritte in zwei wichtigen Märkten: Deutschland und Argentinien. In Deutschland sei Uber jetzt in fünf Großstädten präsent, es sei einer der zwei am schnellsten wachsenden Fahrdienst-Märkte im Uber-Reich. In Buenos Aires wachse der Fahrdienstmarkt ebenfalls rasant. In Lateinamerika brachen die Erlöse allerdings vor allem aufgrund schlechterer Geschäfte in Brasilien um fast ein Viertel auf 417 Millionen Dollar ein.