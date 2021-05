Flixtrain expandiert trotz Krise „Es kann zwei Bahnen in Deutschland geben“

Zwar sind die Münchener im Vergleich zur Deutschen Bahn noch immer ein Zugzwerg, der Marktanteil dürfte kaum über ein bis zwei Prozent im deutschen Fernverkehr hinaus kommen. Dennoch gibt es künftig neben den ICE- und Intercity-Zügen auf zahlreichen Strecken eine Alternative auf der Schiene. Flixtrain verspricht Tickets ab fünf Euro – inklusive garantiertem Sitzplatz. Die Züge bieten WLAN an Bord, verzichten auf Bordrestaurants und Zwei-Klassen-Konzept. „Wir haben die Zeit der Pandemie genutzt, um unsere Züge zu renovieren“, berichtet Schwämmlein. Von einem „Quantensprung in der Qualität des Wagenmaterials“, spricht der Firmenchef.



Vor allem das Angebot zwischen Leipzig und Hamburg lässt aufhorchen. Flixtrain sieht sich als Teil des Halbstundentakts zwischen der hochfrequentierten Strecke Berlin und Hamburg. Die Deutsche Bahn hat Ende 2020 ihren ICE-Takt zwischen den Metropolen erhöht und will damit zeigen, wie sie sich den Fernverkehr in Zukunft deutschlandweit vorstellt: dichter Takt, gute Verzahnung mit dem Nahverkehr. Offenbar will nun auch Flixtrain einen Beitrag zum Ausbau der Verkehrsleistung auf der Schiene leisten. „Wir sind etwa so schnell wie ein ICE“, sagt Schwämmlein. „Damit wollen wir der Politik zeigen, dass wir als privates Eisenbahnunternehmen in die Vision der Politik passen, Deutschland noch enger miteinander zu verzahnen. Der Deutschlandtakt darf kein DB-Takt sein, sondern kann auch mit der Hilfe privater Anbieter betrieben werden.“