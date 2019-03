Flugzeugabsturz Für Boeing bleiben die Kosten beherrschbar

Da die US-Behörde die Maschine bei weitem am besten kenne, habe das Gewicht, glaubt ein Luftfahrtjurist. „Da wird der Anspruch nicht leicht durchzusetzen sein.“ Zumal die EASA zwar einen guten Ruf, aber in der Sache bislang wenig Argumente für ihr Verbot habe. „Die Entscheidung der EASA wirkt nicht gut begründet“, fürchtet ein führender Manager einer Fluglinie. Es wirke eher so, als ob die EASA nachziehen musste, weil zuvor ihre wichtigsten Mitgliedsländer Großbritannien, Deutschland und Frankreich einseitig und - ohne auf die Behörde zu warten - die 737 MAX auf den Boden verbannten. „Und die Entscheidungen der Staaten wirken eher populistisch und am Ende gerade in Deutschland etwas bescheuert“, so der Manager.