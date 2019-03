Französisches Unternehmen: Pflegeheimbetreiber Korian will in Deutschland expandieren

ParisDer französische Pflegeheimbetreiber Korian will sein Deutschland-Geschäft ausbauen. Zu Jahresbeginn habe Korian bereits das Unternehmen Schauinsland übernommen, das in Baden-Württemberg sechs Pflegeheime mit zusammen rund 450 Betten betreibe, wie Konzernchefin Sophie Boissard am Freitag in Paris bei der Vorstellung der Geschäftsergebnisse für das vergangene Jahr sagte. In Deutschland ist das Unternehmen bisher mit 234 Pflegeeinrichtungen und rund 21.000 Mitarbeitern vertreten. Korian ist nach eigenen Angaben das größte private Unternehmen im Bereich der Pflege und Reha in Europa.