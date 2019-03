Freigeist Team Thelen: Die Macher hinter dem TV-Investor

Der Gründergeist liegt bei Niklas Hebborn, 27, in den Genen: Sein Vater gründete einst ein Bauunternehmen mit Standorten in Dubai und Indien. Nach dem Studium an der WHU stieg Hebborn ins Familienunternehmen ein, begleitete auch den Verkauf der Firma. Im vergangenen Jahr heuerte er bei Freigeist an – als Ansprechpartner für das Investment in den Energiespeicher Kraftblock. „Ich spreche viel mit Energieversorgern wie RWE oder Eon, aber auch mit Windparkbetreibern“, sagt er. An vier Pilotprojekten arbeite er. „Das Feedback ist gut, gerade in Zeiten, in denen über einen Kohleausstieg debattiert wird.“