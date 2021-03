Gastgewerbe in Schockstarre Verzweifeltes Warten auf Öffnungen

Das Gastgewerbe sieht sich angesichts des anhaltenden Lockdowns in einer katastrophalen Lage. „Wir halten keine Wochen und Monate in dieser Schockstarre mehr durch“, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Guido Zöllick, am Donnerstag in Berlin. Er forderte zum nächsten Treffen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise am kommenden Montag eine klare und verlässliche Perspektive, unter welchen Bedingungen Hotels und Gaststätten wieder öffnen könnten.