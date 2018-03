Die Vita von Klaus Baldauf ist eher ungewöhnlich – und gerade deshalb so interessant. An einem grauen Wintertag sitzt der schnittige 51-Jährige – schmales Gesicht, schwarzes Sakko, Smartwatch am linken Handgelenk – in einem Bistro in Ravensburg. Baldauf ist Steuerjurist, in der Stadt unweit des Bodensees hat er eine Kanzlei. Gleichzeitig besitzt er mehrere Restaurants. Baldauf greift in seine schwarze Aktentasche und wuchtet einen dicken, grauen Leitz-Ordner auf den Tisch. Er spricht leise, geradezu bedächtig, doch seinen Worten verleiht das besondere Kraft. „Es muss erst einer klagen, sonst ändert sich nichts“, zürnt Baldauf.