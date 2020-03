Geschäftsreisen in Corona-Zeiten „Achtmal mehr Reiseabsagen“

WirtschaftsWoche: Herr Triebelhorn, der Geschäftsreisemarkt leidet unter dem Coronavirus. Fluglinien streichen Verbindungen und immer mehr Unternehmen erlassen Reisebeschränkungen oder Verbote. Was sehen Sie davon in Ihren Buchungssystemen?

Eugen Triebelhorn: Wir sehen einen deutlichen Anstieg der Stornierungen. Der hat sich zwar seit längerem angekündigt. Doch in der vergangenen Woche war er erstmals deutlich zu sehen.