Hart umkämpfter Markt Wie sich deutsche Scooter-Firmen behaupten wollen

Deshalb bereiten die deutschen Rollerhersteller den Marktstart seit einigen Monaten vor. So auch Flash: Zwar sind die Scooter des Unternehmens bereits in sieben verschiedenen Ländern erhältlich. Kurz vor dem Start in Deutschland benennt sich das Unternehmen noch um, und zwar von Flash in Circ. Warum der alte Name nach nur wenigen Monaten ausgedient hat? „Tatsächlich war Flash für die ersten Monate ein sehr guter Name“, erklärt Boris Mittermüller, COO von Flash – oder nun eben Circ. „Allerdings assoziiert man damit natürlich hohe Geschwindigkeiten und dafür wollen wir nicht stehen“, sagt Mittermüller.



Vielmehr wolle das Unternehmen für Sicherheit stehen. Fortan dient deshalb ein Kreis als abstraktes Firmenzeichen: „Circ, in Anlehnung an einen Kreis, symbolisiert zum einen die Räder, die unsere Nutzer von A nach B bringen. Außerdem stehen der Kreis oder auch der Ring für Sicherheit“, sagt Mittermüller, der vor seiner Zeit bei Circ zum Beispiel Foodora mitgegründet hat.