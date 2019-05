Umfrage In diesen Städten beginnt die deutsche E-Scooter-Revolution

Eine Umfrage der WirtschaftsWoche bei elf bekannten Sharing-Anbietern, die auch potenziell in Deutschland aktiv sein könnten, zeigt, in welchen Städten die E-Scooter-Revolution hierzulande ihren Ursprung haben wird (siehe Grafik am Ende des Artikels). Die gute Nachricht vorweg: Die Scooter werden nicht nur in den deutschen Metropolen zu leihen sein, sondern auch in vielen Städten mit Einwohnerzahlen um die 200.000 Menschen.