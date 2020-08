Hoffnung auf US-Flüge Luftfahrt erst 2024 auf Vorkrisenniveau

Die Ticketpreise stiegen während der Corona-Krise in Deutschland. Vor allem im innereuropäischen Verkehr gab es - bei den allerdings sehr wenigen Flügen - ein spürbares Plus von rund neun Prozent im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2019. In der Wiederanlaufphase könnten womöglich einige Anbieter versuchen, Kunden mit günstigen Tickets zu locken, erklärte der BDL. „Doch der Trend geht weiter zu steigenden Ticketpreisen.“



