Investor Cosco Eine Absage wäre „eine Katastrophe für den Hafen und Deutschland“

Hamburg und Duisburg haben, was China angeht, nicht nur ein gemeinsames Interesse, sondern auch einen gemeinsamen Partner: Die Cosco Gruppe, Chinas größte Reederei und auch ein Hafenbetreiber. In Duisburg soll Cosco dreißig Prozent des neuen Bahnterminals halten, in Hamburg will der Hafenbetreiber HHLA das chinesische Unternehmen mit 35 Prozent am Containerterminal Tollerort beteiligen.