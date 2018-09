Krach mit Flughäfen Lufthansa fordert weniger Starts und Landungen

Bisher hatte sich Konzernchef Carsten Spohr damit zufriedengegeben, dass die Zahl der Flugbewegungen nicht weiter gesteigert werde. Eine solche Begrenzung der Flugbewegungen lehnen die Flughäfen strikt ab. „Eine Eckwertreduzierung wäre in Frankfurt nicht die richtige Antwort“, so Stefan Schulte, Chef des Flughafenbetreibers Fraport, der Deutschlands größten Flughafen in Frankfurt betreibt. Ähnlich äußerten sich wiederholt die Chefs der Flughäfen in München und Düsseldorf, sowie der Flughafen-Dachverbands ADV. Aus Sicht der Flughäfen rühren die aktuellen Probleme mit einer Rekordzahl an Flugabsagen und Verspätungen nicht aus zu vielen Flügen, sondern nicht zuletzt aus Fehlern der Fluglinien. Laut einer internen Statistik des Flughafens Frankfurt war der Airport nur für 7,5 Prozent der Verspätungen verantwortlich, wogegen die Fluglinien an 42 Prozent Schuld waren.