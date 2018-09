Lufthansa und der A320neo Wie ein Triebwerk die Lufthansa ins Chaos stürzt

Auf mehr als 10.000 gestrichene oder stark verspätete Flüge kam die Lufthansa in diesem Jahr bislang. Offiziell suchte die Linie die Schuld vor allem bei schlechtem Wetter und Streiks. Nun gestand der Manager ein, dass sich der Konzern beim Eingliedern des Ex-Rivalen Air Berlin übernommen hat. „Die Lufthansa-Gruppe arbeitet in einem 110-Prozent-Modus. Mancher wird sagen, in einem 120-Prozent-Modus“, so Spohr. Doch gleich ergänzte er: „Es ist ein gemeinsames Problem der Branche – über uns Airlines hinaus.“