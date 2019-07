Leipzig, Stuttgart, Essen Warum es E-Scooter noch nicht in allen großen Städten zu mieten gibt

Das klingt zwar auch bürokratisch. Allerdings scheinen die Fortschritte in Essen so gereift, dass die Stadt schon die Namen der interessierten E-Scooter-Verleiher mitteilt: Die Vereinbarungen wurden an Circ, Voi und Tier geschickt, wie die WirtschaftsWoche von der Stadt erfuhr. Neben diesen bereits in anderen deutschen Städten aktiven Verleihern ging eine Vereinbarung auch an Wind Mobility. Ein Berliner Start-up, das in Deutschland bereits Fahrräder verleiht und noch in diesem Sommer auch E-Scooter in deutschen Städten anbieten will. Womöglich ja in Essen.