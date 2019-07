Lahm und teuer E-Scooter sind eine große Enttäuschung

Eigentlich hätte ich gewarnt sein müssen, denn ich kenne das ja aus dem Urlaub: Nirgendwo schmeckt das Baguette so gut wie in Frankreich, und nirgendwo ist der türkische Tee so lecker wie in der ... genau. Es war also vermutlich ein Fehler, mich auf die Zulassung der E-Scooter in Deutschland zu freuen, weil es im Ausland einen Riesenspaß gemacht hatte, damit zu fahren.