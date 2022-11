Lkw-Spediteure in der Zwickmühle Der AdBlue-Mangel schüttelt die Transportbranche durch

Immerhin gibt es inzwischen Anzeichen der Entspannung. Das AdBlue-Angebot in Deutschland sei in der zweiten Oktoberwoche „signifikant gestiegen“, da SKW Piesteritz wieder uneingeschränkt produziere, heißt es in einem Marktkommentar des E-Fuel-Verbands. Die Großhandelspreise seien daher wieder deutlich gesunken. Zumindest kurzfristig kann die Branche also aufatmen.