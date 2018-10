Luftfahrt Billigairlines haben Angebot an deutschen Flughäfen ausgeweitet

Köln, FrankfurtDie Billigflieger haben ihr Angebot von deutschen Flughäfen in diesem Sommer stark ausgebaut. Die Zahl der wöchentlichen Starts habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf das Rekordniveau von 6750 erhöht, berichtet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in seinem am Donnerstag vorgelegten „Low-Cost-Monitor“.