Lufthansa Miles & More „Reisende mit teuren Tickets stehen schlechter da“

WirtschaftsWoche: Herr Koenig, die Lufthansa ändert ihr Vielfliegerprogramm Miles & More grundlegend. Was bewerten Sie das?

Alexander Koenig: Zunächst mal ist es ein konsequenter Schritt. Mit der Neuerung trennt Lufthansa im Miles & More Programm deutlich das Thema Statuskompetenz, das bei Lufthansa selbst liegt, von der Prämienmeilenvergabe, welche bei Miles & More liegt.