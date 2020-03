Mobilfunk im Zug Bahn testet neue Fenster für besseren Handyempfang

Fragt man die Unternehmen, sind sie jedoch nicht alleine schuld daran, dass das mobile Surfen und Telefonieren oft so schlecht funktioniert. „Scheiben in ICE verschlechtern den Empfang massiv und sorgen so dafür, dass zum Beispiel von 300 MBit pro Sekunde, die direkt am Gleis außerhalb des Zuges erreicht werden können, nur 30 im ICE ankommen“, sagt ein Vodafone-Sprecher. Auch die Telekom und Telefónica sind sich einig: Fensterscheiben können den Empfang negativ beeinflussen.



Dass tatsächlich viele Bahnfenster den Empfang schlecht durchlassen, ist kein Zufall: Sie sind so isoliert, dass die Züge nicht überhitzen. „Diese Fenster sind mit einer dünnen Metallschicht versehen, die Sonnenstrahlung fernhält“, erläutert die Bahn - und räumt ein: „Auch Mobilfunkwellen gelangen nur schwer durch die Metallschicht ins Zuginnere.“