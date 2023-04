Nach Fusion mit Gorillas Schnelllieferdienst Getir in 22 Städten – dank Gorillas-Mitbenutzung

Beispiel Frankfurt: In der hessischen Großstadt ist Getir bislang nicht aktiv, Gorillas aber sehr wohl. Künftig sollen Nutzer in Frankfurt auch über die Getir-App Lebensmittel bestellen können, die dann aus den Gorillas-Warenlagern in der Stadt zusammengesucht, verpackt und an die Haustüre geliefert werden. Die Kurierfahrer können dabei entweder Gorillas- oder Getir-Fahrer sein; je nachdem, wer gerade verfügbar ist. Nach diesem Prinzip soll Getir auch in Frankreich, den Niederlanden sowie in London und New York vorgehen.