Solar-Dienstleister Ex-Gorillas-Manager baut Enpal-Herausforderer auf

Das Solar-Start-up Soly wurde 2013 unter dem Namen Enie von den Brüdern Patrick und Milan van der Meulen im niederländischen Groningen gegründet. Die Firma vertreibt Solarmodule und Wechselrichter für Privat- und Firmenkunden und ist nach eigenen Angaben mit mehr als 22.000 Kunden „einer der Marktführer in den Niederlanden“. Mit dem Start in Deutschland tritt Soly nun in direkten Wettbewerb zu den beiden Berliner Anbietern Enpal und Zolar.