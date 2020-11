Neuer Finanzchef der Lufthansa Vom Schweizer Schoko-Konzern zum kriselnden Kranich

Der Luftverkehr weltweit ist wegen der Reisebeschränkungen eingebrochen. Die Lufthansa musste deshalb mit insgesamt neun Milliarden Euro Krediten und Finanzspritzen von Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz vor einer Pleite gerettet werden. Der deutsche Staat ist seither mit einem Anteil von 20 Prozent der größte Aktionär. Das Rettungspaket war Lufthansa-Chef Carsten Spohr zufolge notwendig, weil die Airline im ersten Halbjahr angesichts der hohen Geschäftsrisiken keinen Zugang mehr zu privatem Kapital hatte. In dieser Woche nahm das in den MDax abgestiegene Unternehmen erstmals in der Krise wieder Geld auf. Über eine Wandelanleihe sammelte die Lufthansa 600 Millionen Euro ein und hat damit Mittel, um die Schulden beim Staat umzufinanzieren.