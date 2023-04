Kein Wunder, wurde Stuckrad-Barres neues Werk doch vorab als ein „Schlüsselroman“ über Axel Springer bezeichnet. Und hieß es doch, dass der Vorsitzende des ohnehin ins Kreuzfeuer geratenen Verlagshauses, Mathias Döpfner, in keiner Veröffentlichung mehr Zündstoff wähne als in Stuckrad-Barres neuem Roman. Angesichts der in der vergangenen Woche in der „Zeit“ veröffentlichten internen Textnachrichten, über deren bevorstehende Veröffentlichung Döpfner ebenfalls Bescheid wusste, legt das eine Fallhöhe nahe, die kaum größer sein könnte. Denn schon diese hatten ihn in derart große Erklärungsnot gebracht, dass er zu einer für ihn ungewöhnlichen Maßnahme greifen musste. Und sich öffentlich, zumindest in Teilen, entschuldigte.