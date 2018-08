Paketgeschäft „Die Verbraucher sind verwöhnt“

Früher ging man für Gelegenheitskäufe am Wochenende zum Bummeln in die Innenstadt. Heute ist das anders: Ob in der U-Bahn, im Café oder zu Hause auf dem Sofa – überall haben Konsumenten die Möglichkeit, online einzukaufen. Paketdienstleister mussten sich diesem Angebot anpassen und in den letzten Jahren viele Logistikzentren aufbauen und Personal einstellen, während gleichzeitig überall von Personalmangel zu lesen ist. Die Möglichkeit, Pakete zu jeder gewünschten Tageszeit an jeden beliebigen Ort liefern und abholen zu lassen – solche Services kosten Geld. So kam es zu hohen Kosten bei gleichzeitig vergleichsweise niedrigen Preisen in der Versandsparte. Das ist angenehm für die Konsumenten, für die Branche ist es aber schwierig: Logistik ist ein Geschäft mit niedrigen Margen.