ProSiebenSat.1-Vorstand „Das Fernsehen ist nicht tot“

Joyn, das Mitte Juni gestartet ist, war das größte Projekt, dass Sie sich für Ihr erstes Jahr als Vorstandschef von ProSiebenSat.1 vorgenommen hatten – mussten Sie dafür nicht bloß die vorhandenen Angebote 7TV, Maxdome und Eurosport Player miteinander verbinden?

Nein, da unterschätzen Sie vollkommen, wie viel Arbeit alle Beteiligten in dieses Projekt gesteckt haben. Als ich im Juni letzten Jahres kam, gab es Joyn noch nicht. Das Angebot haben wir vollkommen neu in weniger als einem Jahr aufgebaut. Das gilt auch für die komplette Technik dahinter. Schauen Sie mal in Europa, wie vielen Sendern und Unternehmen ein ähnlich ambitioniertes Angebot in einem so kurzen Zeitraum gelungen ist. Hier gibt es nichts Vergleichbares.