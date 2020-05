Standortschließungen geplant Ryanair-Chef O'Leary rechnet mit Preiskampf

Der Lufthansa-Rivale will am 1. Juli rund 1000 Flüge täglich oder rund 40 Prozent des Vorjahres-Flugplans an den Start bringen. O'Leary setzt darauf, dass die Nachfrage nach monatelangen Reisebeschränkungen mit den für Juni geplanten Lockerungen schnell anzieht. Er rechnet mit einem hartem Preiskampf und einer Rückkehr zum Vorkrisenniveau erst 2022. Der Wettbewerb werde durch Staatshilfen für die Konkurrenten Lufthansa oder Air France KLM verzerrt, beklagte Ryanair erneut. Die Iren wollen ohne staatliche Finanzhilfen die Krise überstehen.



Ryanair verbuchte in dem im März abgelaufenen Bilanzjahr 2019/20 einen Gewinnanstieg um 13 Prozent auf eine Milliarde Euro, teilte die Billig-Airline weiter mit. Im Schlussquartal von Januar bis März, als die Corona-Pandemie in Europa erst gegen Ende ausbrach, fiel bereits ein Verlust von mehr als 40 Millionen Euro an. Darin nicht enthalten ist eine Abschreibung von gut 350 Millionen Euro auf Verlusten in Öl-Absicherungsgeschäften.