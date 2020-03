Coronaschock in der Luftfahrt Wie sich Lufthansa die Zeit nach der Krise vorstellt

Zudem gehört ihr ein großer Teil der Mittel nicht. Dem gut fünf Milliarden Euro dicken Polster stehen große Verpflichtungen entgegen aus den Einnahmen aus bezahlten, aber noch nicht abgeflogenen Tickets für Flüge, die sie jetzt absagen muss. Hier hat die Lufthansa laut einer Schätzung des Analysten Daniel Roeska vom New Yorker Brokerhaus Bernstein gut sechs Milliarden Euro in den Büchern. Zwar bietet die Lufthansa an die Tickets großzügig umzubuchen oder in Form von Fluggutscheinen zu erstatten. Doch wollen die Kunden nur 40 Prozent davon in Bar zurück, weil ihnen angesichts der wachsenden wirtschaftlichen Notlage Cash lieber ist als ein Voucher, wäre von den rund fünf Milliarden flüssigen Mitteln die Hälfte weg. Zusammen mit rund 700 Millionen laufenden Kosten könnte die Lufthansa ohne weitere Kredite spätestens im Hochsommer illiquide sein. „Je länger diese Krise andauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Zukunft der Luftfahrt ohne staatliche Hilfe nicht gewährleistet werden kann", warnte Spohr denn auch in Richtung der Bundesregierung. Zumal andere Länder bereits tief in die Tasche gegriffen hatten und somit für die Lufthansa mit „unfairen Bedingungen“ weiter unter Druck setzen.