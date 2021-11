Steigende Coronazahlen Wird der Karnevalsauftakt zum GAU für die Gastronomie?

Und so beginnt für die Gastro-Branche wieder das große Bangen. Laut der Dehoga-Erhebung wenden aktuell zwei Drittel der Betriebe (66,4 Prozent) die 3G-Regelung an. Neun Prozent der Unternehmer praktizieren 2G. Elf Prozent wechseln zwischen 2G und 3G je nach Bedarf. 10,6 Prozent der Betriebe wenden 3G Plus an. Doch wie systematisch die Einhaltung der Regeln von den Behörden überwacht wird, scheint regional recht unterschiedlich gehandhabt zu werden. Das könnte auch zum Karnevalsauftakt ein Problem werden. Zwar setzen die Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf auf strikte Vorgaben: In den abgesperrten Bereich vor dem Düsseldorfer Rathaus dürfen zum „Hoppeditz-Erwachen“ am 11.11. nur geimpfte oder genesene Zuschauer. In Köln gilt zum Karnevalsbeginn am Donnerstag in der Altstadt und im Zülpicher Viertel in den abgesperrten Bereichen sowie in allen Kneipen die 2G-Regel. Doch ob deren Einhaltung immer kontrolliert werden kann, scheint zumindest fraglich.