Technologie Uber und Softbank steht ihr Schicksalsmonat bevor

Zudem verursachten die freiberuflichen Fahrer geringere Kosten, vor allem bei Sozialabgaben. Doch ausgerechnet Ubers Heimatstaat Kalifornien schiebt dem nun einen Riegel vor, indem es den Status von Selbstständigen und Freiberuflern enger definiert und so ähnlich wie in Deutschland der Scheinselbständigkeit vorbeugt. Man werde sich mit einer industrieweiten Initiative, zu der auch Lyft und Doordash gehören, vor zu viel Eingriffen wehren, kündigte der Uber-Chef am Montag an. Der Plan ist, dass die kalifornischen Wähler im nächsten November darüber abstimmen. Zugleich betonte Khosrowshahi, dass die Einnahmen in Kalifornien nur neun Prozent am Gesamtumsatz ausmachen würden und vor allem international noch viel Wachstum zu holen sei.