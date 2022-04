Twitter Musk zieht nun doch nicht in Twitter-Verwaltungsrat ein

Der neue Twitter-Hauptaktionär Elon Musk will entgegen anfänglicher Bekundungen nun doch nicht in den Verwaltungsrat des Unternehmens einziehen. Das gab der Vorstandsvorsitzende Parag Agrawal am späten Sonntagabend (Ortszeit) bekannt. Seine Berufung sollte eigentlich am Samstag in Kraft treten. Aber „Elon teilte noch am selben Morgen mit, dass er dem Board nicht mehr beitreten wird“, schrieb Agrawal auf dem Kurznachrichtendienst. (https://bit.ly/3usFqhe) „Ich glaube, dass dies das Beste ist.“