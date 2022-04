Übernahmeversuch Twitter-Aktionäre, verkauft nicht an Musk!

Jetzt also doch. Elon Musk will Twitter. Ganz. Und dann von der Börse nehmen. 54,20 Dollar will er den Aktionären für ihre Anteile zahlen – das sind 38 Prozent mehr als der Aktienkurs am Tag bevor der Einstieg von Elon Musk bei Twitter bekannt wurde. Insgesamt würde Musk damit 41,4 Milliarden Dollar zahlen. „Der Preis ist hoch, eure Aktionäre werden ihn lieben,“ sagte Musk laut SEC-Mitteilung gegenüber dem Twitter-Board. Da sollte er sich nicht so sicher sein.