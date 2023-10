Milliardär und Unternehmer Elon Musk gerät unter Druck für seine zunehmenden politischen Äußerungen auf seiner gekauften Plattform X. Kritiker werfen Musk, der mehr als 158 Millionen Follower hat, eine Unterstützung für rechtsradikale Positionen vor. Ein Regierungssprecher sagte am Mittwoch in Berlin, dass der Kampf gegen Antisemitismus in all seinen Formen für die Regierung sehr wichtig sei. „Die Bundesregierung nimmt öffentliche Äußerungen des X-Eigentümers in dieser Hinsicht mit Besorgnis zur Kenntnis“, fügte er hinzu.