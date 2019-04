Verkehr ohne Taxis? Taxifahrer protestieren gegen Uber und Co.

Wie funktioniert der Verkehr in einer Stadt ohne Taxis? Das will der Bundesverband Taxi und Mietwagen (BZP) an diesem Mittwoch demonstrieren und ruft die Taxifahrer zu einer bundesweiten Protestaktion auf. Der Verband hat Fahrer in rund 30 deutschen Städten zu Protestaktionen aufgerufen. Die bundesweit größte Aktion sei eine Sternfahrt in Berlin, bei der mehrere Tausend Taxis von drei Startpunkten aus im Schritttempo zum Brandenburger Tor fahren sollen, kündigte der BZP an. Dort gebe es um 13.30 Uhr eine Kundgebung, für die sich via Twitter auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) angekündigt hat. Autokorsos und Kundgebungen seien unter anderem auch in Hamburg, Düsseldorf, Wiesbaden, Stuttgart und Dresden geplant.