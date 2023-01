Verpackungsgesetz Ansturm auf Mehrweggeschirr bei Recup und Vytal

Pachaly ist Co-Chef des 2016 begründeten Start-ups Recup. Es bietet wiederverwendbare Kaffeebecher und Essensverpackungen mit einem Pfandsystem an, an dem Gastronomen gegen eine monatliche Nutzungsgebühr teilhaben können. Und dass das Münchener Unternehmen in diesen Tagen gefragter denn je ist, hat einen Grund: Seit 1. Januar 2023 greift in Deutschland ein neues Verpackungsgesetz, demzufolge „Letztvertreiber von Einwegkunststofflebensmittelverpackungen und Einweggetränkebechern“ verpflichtet sind, ihre Waren „jeweils auch in Mehrwegverpackungen zum Verkauf anzubieten“. Kurzum: Pachalys Mehrwegbecher und -Bowls sind zum neuen Jahr für Tausende Gastronomen in Deutschland vom netten, optionalen Zusatzangebot zur Verpflichtung geworden. Und „es ist schönerweise das eingetreten, was wir auch erwartet haben“, sagt Pachaly: „Dass sich die Gastronomie auch daran hält“.