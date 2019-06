Vorbild Südkorea? Wo Menschen nur noch beim Roboter einkaufen

Der Trend zur Automatisierung zieht sich in Südkorea durch etliche Branchen. In Geschäften und Restaurants wird dadurch ebenso wie in der Industriefertigung und in Banken Personal eingespart. Allerdings nicht ohne Proteste. Denn gerade für die jungen Bewohner des Landes wird es immer schwieriger, einen Job zu finden.



Am Dienstag streikten die Kranführer von etwa 2500 Turmkränen - wegen des zunehmenden Einsatzes von unbemannten Geräten auf Baustellen. Der Ärger der Gewerkschaften richtete sich zuletzt auch gegen unbemannte Kassen in Filialen der größten südkoreanischen Supermarkt-Kette Emart. Die Behörden revidierten nach heftiger Kritik ihre Pläne, sämtliche Mautstellen zu automatisieren, was 6700 Arbeitskräfte überflüssig gemacht hätte. Das System soll jetzt nur in Teilen umgestellt und das gesamte Personal auch weiterhin beschäftigt werden.